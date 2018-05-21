В Иванове состоялись турниры по игре в городки и пляжному волейболу

19 мая, в День города Иваново, на спортивной площадке МБУ «Восток» на проспекте Строителей состоялся турнир по игре в городски. На городошную площадку вышли 6 команд по 5 человек. В них были представлены семьи, воспитанники клубов по месту жительства, жители города. По итогам состязаний победу одержала команда семьи Алексеевых.

А в парке им. Степанова в этот день проходил турнир по пляжному волейболу 2х2 среди мужских и женских команд. Несмотря на ненастную погоду, в соревнованиях приняли участие 16 мужских и 8 женских пар.

По итогам турнира призовые места достались:

у мужчин:

1 место - Круглов, Козлов (г. Ярославль)

2 место - Козлов, Рожков (г. Иваново)

3 место - Балакин, Талицин (г. Ярославль)

у женщин:

1 место - Денисова, Волкова (г. Ярославль)

2 место - Чернышева, Лукьянова (г. Иваново)

3 место - Зайцева, Холзина (г. Иваново)

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново