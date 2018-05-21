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В Приволжске проводится шоу-проект "Голос-дети"

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В Ивановской области в преддверии празднования 100-летия Иваново-Вознесенской губернии, 35-летия Приволжского района и 80-летия Приволжска проходит шоу-проект «ГОЛОС-дети»/Приволжская версия». Проект стартовал 12 апреля. Его наставниками стали звезды Приволжска – вокалисты, победители творческих конкурсов. Во второй тур прошли 24 человека, где участники пели в дуэтах и трио. В финал вышли 13 человек.

Супер-финал конкурса пройдет 10 июня на праздновании юбилейного Дня города. В нем будут состязаться 4 человека: София Белова, Диана Алиева, Алёна Замураева и Василий Ковердяев. Именно в этот день и определится победитель шоу-проекта.

Руководителем проекта «ГОЛОС-дети»/Приволжская версия» является художественный руководитель приволжского Дома культуры Юлия Жукова. В отличие от одноименного московского шоу, в проекте организован «Открытый микрофон», где среди участников, не прошедших в супер-финал, определятся свои победители.

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