Старт сезона у «молодежки» «Текстильщика» перенесен из-за чужих финансовых проблем

Молодежная команда "Текстильщика" планировала начать свой сезон в первенстве МФФ "Золотое Кольцо" 23 мая. В стартовом матче ивановцы на стадионе "Локомотив" должны были принять МФК "Рыбинск". Однако из-за финансовых проблем представители Ярославской области не приедут в Иваново. Сейчас решается вопрос об их выступлении в первенстве.

«Поэтому по взаимной договоренности клубов "Золотое Кольцо" предварительно перенесло игру двух команд на более поздний срок. Таким образом "молодежка" "красно-черных" стартует в турнире 3 июня. В Твери подшефные Виталия Пугина и Юрия Криволапова сразятся с местным коллективом СШОР», - говорится в сообщении пресс-службы ФК "Текстильщик".