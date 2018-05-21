Ливень размыл дорогу в Богородском

Вечерний пятничный ливень уничтожил работу дорожников в Богородском. Потоки воды смыли щебень, которым укрепляли обочину. Теперь камни разбросаны по трассе и представляют опасность как для пешеходов, так и для автомобилей.

Это спуск к реке Талка в селе Богородское. Дорожные работы на этом участке проводились в прошлом году. Подрядчик ДСУ-1 укрепил обочины трассы при помощи утрамбованного гравия. Ремонт не выдержал испытания в виде проливного дождя, который обрушился на область вечером в пятницу.

Потоки воды, стекающие к реке, разрушили обочину дороги. Сейчас вся трасса на этой горке в камнях, которые могут отлететь из-под колес и во встречные машины и в пешеходов. Депутат Богородского поселения Андрей Сергеев еще в выходные зафиксировал происходящее на видео и обратился в департамент дорожного хозяйства с просьбой провести восстановительные работы. Это дорога областного значения. Как нам сообщили в департаменте, подрядчик ДСУ-1 приступит к ремонту в ближайшее время, в рамках гарантийных обязательств. Местные жители, правда, уверены, что работа над ошибками продержится лишь до очередного ливня.