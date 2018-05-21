В Иванове под припаркованным автомобилем провалился асфальт

На улице Калинина в Иванове провалился автомобиль. Провал образовался под колесом припаркованной машины около 14:00. По словам владелицы машины, она работает в школе неподалеку и ей сразу же сообщили о произошедшем. На место вызвали ГИБДД, МЧС, полицию. Прибыли и сотрудники «Ивгортеплоэнерго», поскольку из проема парило. Место огородили лентой, земля, тем временем, продолжала осыпаться. Глубина ямы больше полутора метров. Предположительно, провал образовался вследствие гидравлических испытаний на сетях «Ивгортеплоэнерго».