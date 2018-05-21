Ивановцы собрали урожай медалей на Первых Евразийских Играх боевых искусств

На прошлой неделе столица Республики Башкортостан Уфа стала центром боевых искусств и спортивных единоборств. Одновременно во Дворце спорта ХК "Салават Юлаев" проходили Первые Евразийские юношеские Игры боевых искусств и Кубок России среди взрослых по всестилевому каратэ. Мероприятие собрало более 5000 участников из 22 стран восточной Европы и Азии. Выступали спортсмены по 18 видам спорта РФ.

Ивановскую область на соревнованиях представляли несколько федераций - Ивановское отделение "Федерации Всестилевого каратэ России" и Ивановская областная "Федерация Восточных Единоборств", Ассоциация контактных видов Единоборств, Ивановская областная "Федерация Комбат Самообороны".

По итогам турнира в Кубке России по всестилевому каратэ ивановские спортсмены заняли 3 первых, 2 вторых и 2 третьих места. Двое из спортсменов выполнили норматив Мастера спорта.

На Первых Еврозийских юношеских Играх боевых искусств наша команда завоевала множество наград в разных видах спорта. Ивановцы привезли 24 золотых, 17 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново