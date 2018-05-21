Машину, под которой в Иванове провалился асфальт, извлекли без повреждений

Как мы сообщали ранее, сегодня на улице Калинина в Иванове провалился автомобиль. Провал образовался под колесом припаркованной машины около 14:00. На место вызвали ГИБДД, МЧС, полицию. Прибыли и сотрудники «Ивгортеплоэнерго», поскольку из проема парило. Место огородили лентой, земля, тем временем, продолжала осыпаться. Глубина ямы больше полутора метров.

По информации «ИГТЭ», машина извлечена без повреждений. Работы по восстановлению асфальта будут произведены за счет средств предприятия. Также в компании отметили, что совместные с ПАО «Т Плюс» гидравлические испытания проводятся именно для того, чтобы выявлять слабые участки сети, тем самым предотвращая возникновение аварийных ситуаций в отопительный период.