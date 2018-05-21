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Четверо охранников жестко разбираются с танцующим на подиуме для гоу-гоу посетителем ночного клуба

Видео инцидента вызвало бурное обсуждение в ивановских соцсетях
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Четверо охранников жестко разбираются с танцующим на подиуме для гоу-гоу посетителем ночного клуба
Видео инцидента вызвало бурное обсуждение в ивановских соцсетях
21.05.2018, 18:49
606 6

В ивановских соцсетях появилось видео, которое вызвало бурное обсуждение. На кадрах охрана ночного клуба пытается справиться с одним из посетителей, нарушившем правила заведения. Инцидент произошел 19 мая, в день города Иваново, около половины четвертого утра. Вот как об этом рассказывают очевидцы событий:

«Гость клуба «Облака» залез на подиум для танцовщиц гоу-гоу и начал там танцевать. К нему подошла охрана и попыталась уговорить его слезть, но он не послушался и продолжил танцевать, после чего к нему была применена грубая сила.

4 охранника со всех сторон пытались его стащить, а после заломили ему руки и вышвырнули на улицу. У гостя было рассечено лицо, на полу лежали осколки стёкол разбитых стаканов и его уложили прямо на них лицом. Я видел его после этого на улице с рассеченной щекой. Это ужас настоящий!».

Пользователи соцсетей, посмотревшие это видео, разделились на два лагеря. Одни считают, что охрана не должна была так грубо и жестко применять силу. Другие уверены, что посетитель сам виноват – правила клуба установлены для всех, и охранники действовала в рамках своих функций, пресекая нарушения этих правил. И что ей оставалось еще делать, если человек не понимает слов?

Между тем сам автор видео считает такое поведение охраны перебором.

«Не уверен, что это законное поведение охранников, ведь силу может применять только полиция. Вообще гость не мешал людям, он просто отдыхал, танцевал и веселился», - пишет он.

И задается вопросом: «А как вы думаете, имеет ли право охрана клуба так вести себя?».
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