Лента новостей

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В Иванове соберутся ведущие хирурги страны

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Сторонники Навального подали заявление в следственное управление по Ивановской области

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В Иванове директор стройфирмы похитил деньги дольщиков

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В Ивановской области девушка убила человека, чтобы прекратить драку мужчин

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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 22 мая

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Ивановские боксеры поборются за медали в Тюмени

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В Иванове маршрутка сбила пешехода

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В Фурманове горела пилорама

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Ивановка стала победителем Международного фестиваля татуировки

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Четверо охранников жестко разбираются с танцующим на подиуме для гоу-гоу посетителем ночного клуба

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Машину, под которой в Иванове провалился асфальт, извлекли без повреждений

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Ивановцы собрали урожай медалей на Первых Евразийских Играх боевых искусств

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В Иванове 14-летний квадроциклист попал под машину

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В Иванове с 9 мая ищут пропавшего мужчину

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В Иванове под припаркованным автомобилем провалился асфальт

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Иваново в 3D: создание скульптур бензопилой

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Ливень размыл дорогу в Богородском

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Старт сезона у «молодежки» «Текстильщика» перенесен из-за чужих финансовых проблем

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В Приволжске проводится шоу-проект "Голос-дети"

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В Иванове состоялись турниры по игре в городки и пляжному волейболу

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В Иванове стартовала продажа электронных проездных

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В Ивановской области водитель «ВАЗа» столкнулся с «Рено» и сбил двух пешеходов

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В Иванове у таксиста-алиментщика изъяли автомобиль

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Иваново в 3D: фестиваль «Наш День города» в «Дербенёвъ-центре»

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Спортсмен из Ивановской области стал победителем всероссийского полумарафона «ЗаБЕГ»

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Назначен новый Вичугский межрайонный прокурор

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Ивановец дважды пытался ограбить магазин «Как раз», угрожая сигнальным револьвером

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В ивановской мэрии произошли новые кадровые назначения

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В Ивановской области лже-электрики украли у 90-летней бабушки все ее сбережения

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Станислав Воскресенский примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

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Иваново вошло в тройку самых матерящихся городов России

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Стихийные свалки в регионе будут убирать до первого снега

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Ивановец заразился клещевым боррелиозом

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Лучших библиотекарей Ивановской области наградят и сводят на экскурсию

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В Ивановской области произошло частичное обрушение часовни

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Кинофестиваль «Зеркало» откроется концертом Вячеслава Бутусова

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Еще на трех ивановских улицах будет отключена горячая вода

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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 21 мая

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"Тайные" работы на Заволжском шламонакопителе

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Иваново в 3D: парад двойняшек

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Цены на бензин в Иванове: новый рывок вверх

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Двухлетняя девочка в Иванове выпала из окна многоквартирного дома

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В Ивановской области цистерна с очень токсичным химвеществом слетела с тягача и перевернулась

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Иваново в 3D: театрализованное представление на площади Революции

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После фестиваля фейерверков в центре Иванова произошел пожар

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Фейерверк в День города Иваново - в 3D

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В Иванове прошел фестиваль граффити

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Во всех ходатайствах защиты по делу Кустова в Следственном комитете отказали

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Иваново в 3D: на выставке тюнингованных авто

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Иваново в 3D: в Городе мастеров