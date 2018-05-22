Ивановские боксеры поборются за медали в Тюмени

Ивановские спортсмены стали призерами и победителями Первенства ЦФО по боксу среди юношей 15-16 лет, которое в эти выходные завершилось в Костроме.

В течение пяти дней за победу боролись 163 спортсмена из 17 областей Центра России. Лучших определяли в 13-ти весовых категориях. Ивановскую область представляли спортсмены городских и областных спортивных школ.

В упорных боях двое ивановцев заняли призовые места. 3 место в весовой категории до 70 кг завоевал Максим Галактионов, воспитанник СДЮШОР №8, тренеры - Д. Акулов, Н. Ковалев.

А воспитанник СДЮШОР №7 Никита Лебедев (тренеры - А. Шевелев, Д. Холостенко) стал победителем в весовой категории до 80 кг. Эта победа дает Никите право попасть в сборную команду ЦФО и представить нашу область на первенстве России, которое пройдет в конце июля в Тюмени.