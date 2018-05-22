Дорожный ремонт в Иванове: планы на 22 мая

По информации городского управления благоустройства, 22 мая в областном центре запланированы работы по ямочному ремонту дорожного полотна с применением литой и песчаной асфальтобетонных смесей на улицах Фрунзе, Бубнова, Колотилова, Шувандиной, а также на внутриквартальной дороге от улицы Станкостроителей до улицы Лежневской.

Профилирование покрытия автогрейдером будет идти на улицах Попова и Витебской.

Восстановление покрытия с применением инертного материала пройдет на улицах Уточной (между 3-й и 5-й Минеевскими улицами), Прядильной (между 3-й и 4-й Минеевскими улицами).