В Ивановской области девушка убила человека, чтобы прекратить драку мужчин

Преступление было совершено в январе 2018 года. 21-летняя жительница Вичуги в компании мужчин распивала спиртные напитки у себя дома. Во время застолья между мужчинами вспыхнул конфликт, и они начали драться. Хозяйка жилища потребовала прекратить драку, но ее проигнорировали. Тогда девушка сходила на кухню, взяла нож, вернулась и, вмешавшись в драку, ударила им одного из мужчин. От полученных ножевых ранений тот скончался на месте происшествия. Осознав содеянное, злоумышленница вызвала скорую помощь, но было уже поздно.

На днях состоялся суд, который признал вичужанку виновной в убийстве и приговорил ее к 8 годам колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.