В Иванове директор стройфирмы похитил деньги дольщиков

Сотрудники Управления экономической безопасности УМВД России по Ивановской области задокументировали факт хищения денежных средств участников долевого строительства.

Было установлено, что директор предприятия заключал с гражданами договоры долевого строительства многоквартирного жилого дома на улице Лежневской в Иванове. Объект должен был включать в себя 360 квартир и встроенный магазин. Однако по истечении срока передачи объекта дольщикам строительство дома так и не было завершено.

Как оказалось, подозреваемый в мошенничестве директор просто-напросто обманул дольщиков, похитив у них более 7 миллионов рублей. На эти деньги осуществлялось кредитование предприятий.

Сотрудниками полиции в ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемый в совершении мошенничества гражданин, используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства участников долевого строительства в сумме более семи миллионов рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.