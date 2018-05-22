Сторонники Навального подали заявление в следственное управление по Ивановской области

Интересы «несогласных» представляет координатор штаба Навального Николай Дьячков. Он требует привлечь сотрудников ивановской городской администрации к ответственности по статье 149 УК РФ «Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них».
Повод – события 5 мая, когда сторонниками Алексея Навального в Иванове были организованы шествие и митинг под лозунгом «Он нам не царь». Администрация города отказалась согласовать мероприятия под предлогом занятости площадки. Ранее активисты обжаловали решение городских властей в суде, но безуспешно.