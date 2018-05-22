Ночью в Иванове неизвестные сожгли два автомобиля

Первое возгорание автомобиля, в 02.03, было зарегистрировано на 9-й Сосневской улице у дома №122. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

Второй пожар произошел в 02.12 на улице Каравайковой. Там загорелась машина, припаркованная у дома №137-А.

По информации отдела надзорной деятельности г. Иваново, в обоих случаях причиной возгорания стал поджог.

Отметим, что улицы Каравайковой и 9-я Сосневская находятся совсем рядом. Пожары произошли в течение 10 минут. Это позволяет сделать вывод, что, вероятнее всего, поджигатели машин были одни и те же.