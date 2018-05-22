Житель Ивановской области обвинен в истязании несовершеннолетней дочери

В Ивановской области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Заволжского района. Он обвиняется в истязании своей несовершеннолетней дочери, а также в неисполнении обязанностей по ее воспитанию.

По данным следствия, отец 17-летней девушки ненадлежащим образом исполнял обязанности по воспитанию, злоупотреблял спиртными напитками, допускал в отношении девушки жестокое обращение, избивал ее. В качестве претензий отец высказывал дочери то, что она нигде не училась и не работала.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.