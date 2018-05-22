В Иванове продолжают корректировать новую схему размещения рекламных конструкций

В областном центре продолжаются публичные консультации по созданию новой Схемы размещения рекламных конструкций.

Все расторгованные на сегодняшний день муниципальные рекламные места отражены в проекте постановления городской администрации «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Иваново» в точном соответствии с местами, разыгранными на торгах.

«При проведении оценки регулирующего воздействия проекта постановления в первоначальной редакции, в мэрию поступили замечания, касающиеся несоответствия некоторых мест размещения рекламных конструкций выданным разрешениям на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также местам, разыгранным на торгах в 2013 и 2016 годах, - рассказал начальник управления по делам наружной рекламы, информации и оформления города Владимир Кудрявцев. – В связи с указанными замечаниями Администрацией города Иванова проведена комплексная работа по сопоставлению данных, содержащихся в действующих Схемах размещения рекламных конструкций на территории города Иванова, заключенных договорах и выданных разрешениях на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также работа по сопоставлению мест размещения рекламных конструкций в данном проекте местам, указанным в конкурсных документациях к открытым конкурсам, проведенным в 2013 и 2016 годах».