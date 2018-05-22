В Иванове прошли всероссийские соревнования по спортивному ориентированию

На базе ивановского парка культуры и отдыха имени Революции 1905 года прошли Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут – 2018».

На старт вышло более 1,5 тысяч человек. В ориентировании на местности соревновались школьники, студенты, представители старшего поколения, а также действующие спортсмены. Для спортсменов и любителей разработали оптимальные дистанции. В лесополосе парка было установлено 12 контрольных пунктов. Каждая возрастная группа должна была найти необходимое количество контрольных пунктов и вернуться на финиш.

Победители соревнований в каждой возрастной категории награждены медалями, дипломами и кубками от Министерства спорта Российской Федерации.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново