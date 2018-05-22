В Ивановской области мужчина погиб от удара током

Смертельный случай произошел в Кинешме. Как сообщает интернет-ресурс Кинешемец.RU, сегодня у заброшенной электрической подстанции на территории бывшего лесозавода прохожие обнаружили труп мужчины.

По предварительной информации, мужчина залез в один из фидеров, соединяющих подстанцию с распределительным механизмом, видимо, полагая, что, как и все остальные, этот фидер также не работает. Ошибка оказалась роковой. Мужчину ударило током, и он погиб.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

В результате происшествия без света остались жители близлежащих к подстанции домов и несколько предприятий.

Фото: Кинешемец.RU