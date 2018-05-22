«Текстильщик-2008» стал победителем международного фестиваля детских футбольных команд «Локобол-РЖД»

Региональный этап международного фестиваля детских футбольных команд «Локобол-РЖД» среди мальчиков 2007-2008 годов рождения прошел на стадионе «Локомотив» в Иванове. В соревнованиях приняли участие 19 детских футбольных команд из Ивановской области. В этом году соревнования приурочены к Чемпионату Мира по футболу и Дню массового футбола.

Победителями регионального этапа турнира «Локобол-РЖД» стали воспитанники «Текстильщика» 2008 года рождения. Подопечные Михаила Сафонова в финале одержали победу над юными футболистами «БГВ» из Старой Вичуги со счетом 4:0. Замкнула тройку призеров вторая ивановская команда - «Текстильщик-2007».

Напомним, что команда «Текстильщик» 1998 года рождения под руководством Михаила Сафонова в 2009 году заняла третье место в суперфинале международного фестиваля детских футбольных команд «Локобол-РЖД».