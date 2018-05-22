В Иванове ограничат автодвижение в связи с реконструкцией теплосетей

Как сообщалось ранее, на этой неделе специалисты филиала «Т Плюс» приступили к работам по реконструкции магистральных тепловых сетей в Иванове.

В связи с заменой трубопровода протяженностью 220 метров на ул. Арсения у домов №1/14, №1/16, на ул. Крутицкой у дома №13 будет закрыто движение автотранспорта на перекрестке ул. Крутицкой и ул. Арсения, по пер. Подгорный – от пересечения с ул. Крутицкой с 24 мая по 11 июня.

В связи с заменой трубопровода протяженностью 141 метр на участке в районе ул. Калинина у домов №6, 7 до пересечения с ул. Б. Комсомольской будет закрыто движение автотранспорта по ул. Калинина – от пересечения с ул. Б. Комсомольской до пересечения с ул. Дунаева с 24 мая по 11 июня.

В связи с заменой трубопровода протяженностью 664 метра на ул. Народной у домов №26, 34, на ул. Суворова у дома №3, а также на пересечении с ул. Колотилова у домов №36, 38 будет закрыто движение по ул. Народной – от пересечения с пер. Запольным до ул. Суворова с 28 мая по 2 июля.

На всех трех указанных участках будет проводиться замена магистрального трубопровода диаметром 530 мм; совокупная стоимость работ составляет 34,7 млн руб. Всего в ходе стартовавшей ремонтной кампании планируется реконструировать магистральные сети на 13 участках. О проведении предстоящих работ «Т Плюс» сообщит дополнительно.

«Компания «Т Плюс» благодарит автомобилистов за понимание и призывает обращать внимание на желтые таблички со схемами объезда ремонтируемых участков», - говорится в сообщении пресс-службы филиала.