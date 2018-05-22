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В Иванове девушка заработала на незаконных азартных играх 5 млн рублей

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В Иванове девушка заработала на незаконных азартных играх 5 млн рублей
Теперь ей грозит до 6 лет тюрьмы
22.05.2018, 15:31
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В Иванове в организации азартных игр обвиняют группу из нескольких человек. Руководила незаконным предприятием 27-летняя жительница Владимира. Следственный комитет завершил расследование, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

В состав преступной группы молодая женщина вовлекла десятерых участников. Они организовывали игры через интернет. Для этого купили компьютеры, арендовали помещение и распределили между собой роли. При этом свое предприятие злоумышленники тщательно скрывали. Помещения они оборудовали камерами видеонаблюдения, чтобы быть готовыми к визиту непрошенных гостей. В общей сложности дельцам удалось заработать почти 5 миллионов рублей. Но полиция их рассекретила.

В ближайшее время прокуратура направит уголовное дело в суд. Срок по статье «незаконная организация азартных игр» - до 6 лет тюрьмы.

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