В Иванове девушка заработала на незаконных азартных играх 5 млн рублей

В Иванове в организации азартных игр обвиняют группу из нескольких человек. Руководила незаконным предприятием 27-летняя жительница Владимира. Следственный комитет завершил расследование, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

В состав преступной группы молодая женщина вовлекла десятерых участников. Они организовывали игры через интернет. Для этого купили компьютеры, арендовали помещение и распределили между собой роли. При этом свое предприятие злоумышленники тщательно скрывали. Помещения они оборудовали камерами видеонаблюдения, чтобы быть готовыми к визиту непрошенных гостей. В общей сложности дельцам удалось заработать почти 5 миллионов рублей. Но полиция их рассекретила.

В ближайшее время прокуратура направит уголовное дело в суд. Срок по статье «незаконная организация азартных игр» - до 6 лет тюрьмы.