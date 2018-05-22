Турнир «Время спорта» зовет участников

Организаторы турнира «Время спорта» приглашают ивановцев испытать себя и свои команды на прочность и слаженность. Соревнования пройдут во второй раз.

Турнир состоится 24 июня в Ивановском районе возле деревни Песочнево. В этом году организаторы изменили формат: теперь в состязаниях могут принимать участие все желающие, а не только спортивно подготовленные люди. Для того чтобы проверить себя на прочность, нужно собрать команду из 13 человек и подать заявку на сайте «Время спорта».

Турнир состоит из 3-х дисциплин: функциональные игры (для проверки на прочность), пейнтбол (для проверки слаженности команды) и бег (проверка на выносливость).

О том, каким в этом году будет турнир, подробно рассказала нашему корреспонденту его организатор Елена Депутатова (см. видео).