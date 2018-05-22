Кладбище в местечке Балино затопило

Пользователь сайта IvanovoNews прислала в нашу редакцию сообщение о том, что часть мест захоронения на кладбище в местечке Балино регулярно затапливает. И прикрепила фото последнего кладбищенского «озера».

«Не покупайте места для захоронения в 116 кв. в Балино, а то ваших близких положат в озеро, - пишет Юлия. - Год назад была жалоба в администрацию города, между могил проложили трубы для слива воды. Эффекта - ноль, доски для прохода между могил тонут в воде. Ругаться с работниками кладбища приходится регулярно!».