На перекрестке улиц Ташкентской и Радищева в Иванове временно отключат светофоры

23 мая будут отключены светофоры на перекрестке улиц Ташкентской и Радищева областного центра. Об этом сообщает городское управление благоустройства. Планируемое время отключения - с 09.00 до 17.00.
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