Принцессу Глорию фон Турн-унд-Таксис впечатлили ивановские студенты

Как мы анонсировали ранее, сегодня по приглашению врио губернатора Станислава Воскресенского Иваново посетила высокая гостья из Европы – немецкая принцесса Глория фон Турн-унд-Таксис. Визит состоялся в рамках «Губернаторских лекций».

Принцесса встретилась с главой Ивановской области, а также со студентами ивановских вузов.

«Какие образованные и воспитанные молодые люди!» - такие вот впечатления у принцессы Глории фон Турн унд Таксис после общения со студентами ВУЗов в г. Иваново. Горжусь вами, ребята! Принцесса выступила и ответила на вопросы в рамках проекта «Губернаторские лекции». Будем и дальше приглашать интересных людей к нам в Ивановскую область. Обсудили сегодня и возможные совместные проекты в сфере культуры», - написал в своем Инстаграме Станислав Воскресенский, опубликовав несколько фото со встречи.

Также принцесса Глория фон Турн-унд-Таксис дала интервью нашему телеканалу «Барс». Смотрите его в ближайших выпусках программы «Актуально».

Являясь одной из самых влиятельных аристократок Старого Света, Глория Принцесса фон Тур-унд-Таксис - одна из неформальных фигур европейской политики.

В ее резиденции в Регенсбурге, одном из самых больших дворцов Европы, регулярно проходят различные мероприятия. Турн-унд-Таксисы не только организуют ежегодный музыкально-театральный фестиваль, но и принимают в нем участие как актеры-любители.

Семья дружна с бывшим Папой Римским Бенедиктом XVI.

Кроме встречи со студентами ивановских вузов, высокий гость будет знакомиться с потенциалом Ивановской области и обсуждать некие проекты в сфере культуры.

Глория (Мария Глория Фердинанда Иоахима Жозефина Вильгельмина Губерта), урожденная графиня фон Шёнбург-Глаухау родилась 23 февраля 1960 года.

Бабушка Глории по материнской линии - урожденная Мария Голицына, дочь новгородского предводителя дворянства Павла Голицына.

Турн-унд-Таксис (нем. von Thurn und Taxis, фр. de la Tour et Tassis) - аристократический род Священной Римской империи который сыграл важную роль в становлении и развитии европейской почтовой службы. В 1490 году Франц Таксис по инициативе короля Германии Максимилиана I основал первую регулярную королевскую почту.