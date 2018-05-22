В Иванове стартует заключительный этап конкурса плакатов «Молодежь против наркотиков»

24 мая в Ивановском колледже культуры стартует заключительный этап областного конкурса плакатов «Молодежь против наркотиков» среди студентов профессиональных образовательных организаций.
Конкурс проводится в два этапа: I этап – в образовательных учреждениях, II этап – областной, среди студентов-победителей первого этапа.
На заключительном этапе конкурса будут представлены 63 работы обучающихся из 30 колледжей региона в номинациях «Плакат», «Буклет», «Электронный плакат, видеоролик» в различной технике исполнения (акварель, тушь, цветные карандаши).
По итогам участия в конкурсе присуждаются дипломы 1,2,3 степени, Гран-при с вручением призов.