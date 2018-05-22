Рост официальной безработицы в Ивановской области произошел из-за кочегаров

Как мы сообщали ранее, по данным Минтруда РФ, в период с 8 по 16 мая численность безработных россиян, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,9 % и составила 740 510 человек. Однако в ряде регионов наблюдался рост численности безработных – в Ивановской, Рязанской, Смоленской, Саратовской областях и Дагестане.

После публикации новости на нашем сайте в Комитете Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции прокомментировали ситуацию на рынке труда в нашем регионе. Приводим текст комментария полностью.