Рост официальной безработицы в Ивановской области произошел из-за кочегаров

Как мы сообщали ранее, по данным Минтруда РФ, в период с 8 по 16 мая численность безработных россиян, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,9 % и составила 740 510 человек. Однако в ряде регионов наблюдался рост численности безработных – в Ивановской, Рязанской, Смоленской, Саратовской областях и Дагестане.
После публикации новости на нашем сайте в Комитете Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции прокомментировали ситуацию на рынке труда в нашем регионе. Приводим текст комментария полностью.
«Комитетом Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции озвучены данные мониторинга ситуации на региональном рынке труда. Как сообщили в ведомстве, официальная безработица в регионе сохранила положительную динамику и уменьшилась с начала текущего года на 3 процента.
Число граждан с официальным статусом безработного насчитывает порядка 4,0 тыс. человек или 0,7% от численности рабочей силы, что ниже среднероссийского значения (1,0%).
Еженедельный мониторинг ситуации на рынке труда зафиксировал незначительный рост численности безработных граждан в период с 8 по 16 мая. Он был вызван обращением в службу занятости работников жилищно-коммунальной сферы (операторы котельной, кочегары), у которых закончилось действие срочных трудовых договоров в связи с окончанием отопительного сезона. Такие сезонные колебания на рынке труда отмечаются ежегодно в тех регионах Российской Федерации, где используется данный вид труда. Незанятым гражданам предлагаются варианты трудоустройства из базы данных о свободных рабочих местах, участие в оплачиваемых общественных и временных работах, а также профессиональное обучение по востребованным профессиям.
Заместитель председателя правительства Ирина Эрмиш отметила, что общая потребность в кадрах в области сейчас насчитывает более 8,9 тыс. вакансий, и на 14% превышает объемы на начало года (7,8 тыс. ед.).
Спрос на рабочую силу на 64% представлен вакансиями для замещения рабочих профессий: «швея», «продавец», «водитель», «слесарь», «штукатур», «каменщик», «сварщик», «повар», «электромонтер» и др.
Из профессий служащих востребованы специалисты в сфере здравоохранения и образования (врач, медицинская сестра, фельдшер, учитель, преподаватель, воспитатель); инженеры; менеджеры; руководители бизнес-структур и другие специалисты.
Ирина Эрмиш сообщила, что резких колебаний на рынке труда до конца текущего года не прогнозируется».