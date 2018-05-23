Директор очередной ивановской стройфирмы подозревается в хищении у дольщиков 60 млн рублей

Вчера мы сообщали о том, что в отношении директора компании «Верамарк», похитившего у дольщиков 7 млн рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. А сегодня из УМВД по Ивановской области пришло сообщение еще об одном аналогичном уголовное деле. 52-летний директор очередной ивановской строительной компании подозревается в хищении средств 42-х участников долевого строительства жилья. Ущерб для потерпевших составил 60 млн рублей.

В настоящее время в офисе стройфирмы проведен обыск. Изъяты документы, которые могут иметь значение для установления всех обстоятельств по расследуемому уголовному делу о мошенничестве. Фигуранту в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.