Лента новостей



Депутат Госдумы от Ивановской области спасал в центре Москвы выводок утят

 125

Дорожный ремонт в Иванове: планы на 23 мая

 225

В Иванове уже скоро появится несколько станций для приема ЖБО

 403

В Тейкове пешеход попал под машину по собственной вине

 690

Директор очередной ивановской стройфирмы подозревается в хищении у дольщиков 60 млн рублей

 1673

У ивановской мэрии будут массово заниматься йогой

 5790

В Ивановской области ожидается гроза

 3889

Рост официальной безработицы в Ивановской области произошел из-за кочегаров

 2059

В Ильинском районе сгорели сразу два дома

 893

В Иванове стартует заключительный этап конкурса плакатов «Молодежь против наркотиков»

 2795

Принцессу Глорию фон Турн-унд-Таксис впечатлили ивановские студенты

 2365

На перекрестке улиц Ташкентской и Радищева в Иванове временно отключат светофоры

 2846

Кладбище в местечке Балино затопило

 2344

Турнир «Время спорта» зовет участников

 2872

В Иванове девушка заработала на незаконных азартных играх 5 млн рублей

 4802

В Иванове ограничат автодвижение в связи с реконструкцией теплосетей

 3387

«Текстильщик-2008» стал победителем международного фестиваля детских футбольных команд «Локобол-РЖД»

 3775

В Ивановской области мужчина погиб от удара током

 3351

Ивановских школьников познакомили с троллингом, буллингом и фишингом

 2667

В ряде районов Иванова снизится качество холодного водоснабжения

 7376

На площади Революции в Иванове установили новый арт-объект

 2231

В Иванове прошли всероссийские соревнования по спортивному ориентированию

 1698

Житель Приволжска столкнул 66-летнюю соседку с лестницы

 2102

В Ивановской области выросла официальная безработица

 4952

В Иванове водитель автобуса зажал дверью девушку и протащил ее по проезжей части

 3727

В Иванове продолжают корректировать новую схему размещения рекламных конструкций

 2610

Житель Ивановской области обвинен в истязании несовершеннолетней дочери

 3228

Ночью в Иванове неизвестные сожгли два автомобиля

 4913

В Иванове соберутся ведущие хирурги страны

 2061

Сторонники Навального подали заявление в следственное управление по Ивановской области

 5154

В Иванове директор стройфирмы похитил деньги дольщиков

 4997

В Ивановской области девушка убила человека, чтобы прекратить драку мужчин

 2334

Дорожный ремонт в Иванове: планы на 22 мая

 1193

Ивановские боксеры поборются за медали в Тюмени

 4062

В Иванове маршрутка сбила пешехода

 3305

В Фурманове горела пилорама

 3069

Ивановка стала победителем Международного фестиваля татуировки

 5442

Четверо охранников жестко разбираются с танцующим на подиуме для гоу-гоу посетителем ночного клуба

 11528

Машину, под которой в Иванове провалился асфальт, извлекли без повреждений

 4234

Ивановцы собрали урожай медалей на Первых Евразийских Играх боевых искусств

 3205

В Иванове 14-летний квадроциклист попал под машину

 4631

В Иванове с 9 мая ищут пропавшего мужчину

 6279

В Иванове под припаркованным автомобилем провалился асфальт

 3971

Иваново в 3D: создание скульптур бензопилой

 7456

Ливень размыл дорогу в Богородском

 2571

Старт сезона у «молодежки» «Текстильщика» перенесен из-за чужих финансовых проблем

 1765

В Приволжске проводится шоу-проект "Голос-дети"

 1467

В Иванове состоялись турниры по игре в городки и пляжному волейболу

 2083

В Иванове стартовала продажа электронных проездных

 2883

В Ивановской области водитель «ВАЗа» столкнулся с «Рено» и сбил двух пешеходов