В Тейкове пешеход попал под машину по собственной вине

Дорожный инцидент произошел 22 мая на улице 8 Марта в Тейкове. Переходивший проезжую часть дороги вне пешеходного перехода 52-летний мужчина был сбит машиной. Медики диагностировали у него закрытый перелом голени.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, водитель был трезв. На пешехода составлен административный материал по ст.12.30 ч.1 КоАП РФ (Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного средства или иным участником дорожного движения (за исключением водителя транспортного средства), повлекшее создание помех в движении транспортных средств).