В Иванове уже скоро появится несколько станций для приема ЖБО

Глава областного центра недоволен медленным строительством. Владимир Шарыпов осмотрел сегодня, как идёт монтаж новой станции для приема жидких бытовых отходов. Напомним, сейчас в Иванове существует лишь одна станция для приема ЖБО частного сектора.

Как сообщил генеральный директор «Водоканала», в скором времени в Иванове появится несколько станций. Глава города пообещал проработать вопрос штрафов, которые будут платить нелегальные сливщики. Сейчас в городе существует проблема: отходы частного сектора выливают в городскую канализацию недобросовестные компании, что наносит вред системе канализации.