С начала мая в Ивановской области отремонтировали более 7 км региональных и межмуниципальных дорог

На региональных и межмуниципальных трассах Ивановской области дорожные организации приступили к восстановлению изношенных слоев асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщил начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта региона Андрей Шушкин.

Он рассказал, что работы по ремонту дорожного полотна велись в 9 районах области в течение мая. Асфальтобетонное покрытие восстановлено на автодорогах Ковров – Шуя - Кинешма в Вичугском районе, Кинешма – Юрьевец - Пучеж - Пурех в Кинешемском районе, Ростов – Иваново - Нижний Новгород в Ильинском, Ивановском, Пестяковском районах, Лежнево – Савино - Воскресенское в Лежневском районе, Ново - Талицы - Дьяково - Говядово в Ивановской районе, Тейково - Гаврилов Посад в Тейковском районе, Заволжск – Кострома в Заволжском районе, Кинешма - Юрьевец - Пучеж - Пурех в Пучежском и Юрьевецком районах. Общая протяженность отремонтированных участков – более 7 км. Для ремонта «дорожными картами» больших участков дорог применяются асфальтоукладчики и тяжелая техника.

Глава дорожно-транспортного ведомства сообщил, что дорожные организации в ближайшее время приступят к работам по строительству и реконструкции дорог.

«Все асфальтовые заводы в регионе уже вышли на свои производственные мощности. На многих объектах уже ведутся подготовительные работы», – отметил Андрей Шушкин.

Для оперативного устранения образовавшихся повреждений на региональных и межмуниципальных дорогах продолжается межсезонный ремонт покрытия проезжей части с применением «горячей» асфальтобетонной смеси. Работы в приоритетном порядке ведутся на автомобильных дорогах с высокой интенсивностью движения. С начала мая было уложено более 2-х тысяч тонн «горячей» асфальтобетонной смеси.

Напомним, по вопросам состояния автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Ивановской области можно обращаться по телефону (4932) 56-17-08; по вопросам состояния улично-дорожной сети г.Иваново – в управление благоустройства администрации г. Иваново по телефонам (4932) 32-80-83 и (4932) 41-22-51.