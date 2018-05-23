Деятельность ивановского ТРЦ «Шоколад» могут приостановить

Прокуратура выявила нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в ивановском торгово-развлекательном центре «Шоколад».

Так, в частности, в ТРЦ выявлены нарушения по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

Кроме того, установлено, что высота эвакуационных выходов не соответствует нормативам противопожарной безопасности, некоторые пожарные рукава пожарных шкафов не присоединены к пожарным кранам.

Также имеются нарушения в деятельности указанной организации при ведении необходимой документации, обеспечивающей противопожарную безопасность объекта. А именно: обществом не разработаны и не утверждены специальные правила пожарной безопасности, которые отражают специфику эксплуатации и пожарную опасность здания в целом.

По результатам предоставления в прокуратуру района заключений контрольных органов прокуратурой района внесено представление об устранении указанных нарушений в адрес руководителя данной организаций.

«Кроме того, по фактам выявленных нарушений прокуратурой района в Ленинский районный суд г. Иваново направлено исковые заявления об обязании ООО «Шоколад» устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности в помещениях, расположенных по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д. 117, а также о приостановлении эксплуатации помещений в ТРЦ до устранения указанных нарушений требований противопожарной безопасности», - говорится в сообщении прокуратуры Ивановской области.

Напомним, ранее аналогичный иск прокуратура направила в суд в отношении другого ивановского торгового центра - " ЕвроЛэнда ".







