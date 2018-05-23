Ивановских педагогов, работающих с одаренными детьми, поощрят деньгами

В областном центре начался прием документов от педагогов, претендующих на получение поощрения за работу с одаренными детьми. В нем могут принимать участие педагогические работники, подготовившие победителей городских, региональных, всероссийских, международных конкурсных фестивалей, олимпиад, конкурсов.

Как говорится в положении о конкурсе, «поощрение педагогов за работу с одаренными детьми в области образования – это выплата в денежной форме, предоставляющаяся на конкурсной основе».

Прием заявок на конкурс продлится до 1 сентября 2018 года, а к 20 сентября конкурсная комиссия назовет имена победителей.