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Ивановских педагогов, работающих с одаренными детьми, поощрят деньгами

Прием заявок на конкурс объявлен
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Ивановских педагогов, работающих с одаренными детьми, поощрят деньгами
Прием заявок на конкурс объявлен
23.05.2018, 13:19
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В областном центре начался прием документов от педагогов, претендующих на получение поощрения за работу с одаренными детьми. В нем могут принимать участие педагогические работники, подготовившие победителей городских, региональных, всероссийских, международных конкурсных фестивалей, олимпиад, конкурсов.

Как говорится в положении о конкурсе, «поощрение педагогов за работу с одаренными детьми в области образования – это выплата в денежной форме, предоставляющаяся на конкурсной основе».

Прием заявок на конкурс продлится до 1 сентября 2018 года, а к 20 сентября конкурсная комиссия назовет имена победителей.

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