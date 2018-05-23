Воскресенский примет участие в заседании, на котором выступят Путин, Абэ и Макрон

Делегация Ивановской области во главе с временно исполняющим обязанности губернатора региона Станиславом Воскресенским примет участие в работе ХХII Петербургского международного экономического форума, который пройдет 24-26 мая.

Запланировано участие представителей Ивановской области в пленарном заседании, на котором выступят Президент России Владимир Путин, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, Президент Франции Эммануэль Макрон.

В рамках форума пройдет подписание соглашений между Правительством Ивановской области и рядом федеральных структур. Станислав Воскресенский выступит в ходе сессий и круглых столов ПМЭФ-2018. Врио губернатора станет участником панельной сессии «Российская экономика на траектории роста: вызовы и решения», выступит в рамках дискуссии «Город будущего», а также проведет несколько рабочих встреч с руководителями российских и зарубежных компаний.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, с 2006 года он проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. За двадцать лет форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией и миром. Здесь проходят встречи с партнерами, экспертами, лидерами мирового бизнеса, представителями международной политической арены, деятелями науки и культуры.

Программа форума 2018 года насчитывает порядка 100 мероприятий - деловые сессии, панельные дискуссии, бизнес-диалоги, тематические бизнес-завтраки и т. д. Все события поделены на четыре тематических блока: «Глобальная экономика в эпоху изменений», «Россия: используя потенциал роста», «Человеческий капитал в цифровой экономике» и «Технологии для лидерства». Главная тема ПМЭФ-2018 посвящена созданию «экономики доверия». В рамках Петербургского международного экономического форума особое внимание будет уделено как вопросам развития традиционных секторов экономики, так и новым тенденциям цифровизации. В частности, представители органов власти и бизнеса обсудят антимонопольное регулирование в цифровой экономике; будущее рынков труда; цифровые технологии в АПК; защиту информации и безопасность в условиях глобализации; международную координацию в борьбе с незаконным оборотом промпродукции; пространственное развитие страны; приоритетные направления малого и среднего бизнеса и другие вопросы.

Заявлено участие в форуме делегаций из США, Франции, Японии, Индии, Италии, Финляндии и других стран. Работу ПМЭФ-2018 завершит Международный молодежный экономический форум, организованный в рамках исполнения поручения Президента РФ об организации постоянно действующей молодежной платформы на ПМЭФ.