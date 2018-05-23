Резолюция Дмитрия Медведева на письме ивановского губернатора о восточном обходе
В распоряжении ivanovonews оказалась копия письма от губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского в адрес председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева о строительстве восточного обхода города Иваново.
Дмитрий Медведев написал резолюцию поверх письма:
"Обход городу Иваново необходим. Внесите согласованные предложения по развитию инфраструктуры в 2019-2021г. Доложите"
Резолюция адресована зампреду Правительства России Максиму Акимову, который курирует транспорт, связь и цифровизацию экономики.
Речь идет о включении строительства в план модернизации транспортной инфраструктуры России на период 2019-2021 гг.
Станислав Воскресенский, комментируя свое обращение к премьер-министру и его поддержку заявил, что выгоду от строительства обхода получат и жители Ивановской области, и жители страны:
- Мы получим комфортную городскую среду. Уберем грузовики из города. Улучшится и качество дорог. А все жители страны получат ту самую связанность страны, которая, безусловно, упрощает логистику, ускоряет сообщение. Это как раз то, о чем говорил Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию.
Кстати, вопрос завершения строительства восточного обхода Воскресенский поднимал 25 апреля и на встрече с Президентом России
Владимиром Путиным.