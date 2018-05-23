Все, что нужно знать о продажах в интернете, расскажут на бесплатном семинаре в Иванове

Перевод бизнеса в онлайн — жизненно необходимый шаг для любой компании. 31 мая в Иванове пройдет бесплатный семинар «Формула сайта: Все, что нужно знать о продажах в интернете». Слушатели семинара получат теоретические и практические основы для открытия, управления и продвижения интернет-магазина от российских экспертов IT-отрасли.

Компании 1С-Битрикс, Яндекс, МойСклад, Координационный центр национального домена сети Интернет, Студия Profi, Promopilot, расскажут, как сделать первый шаг в онлайн-бизнесе или исправить уже совершенные ошибки.

Слушатели семинара узнают:

– как оценить реальные затраты и риски при разработке интернет-магазина;

– где рекламироваться, чтобы клиенты шли толпами;

– как подключить онлайн-кассу и соответствовать 54-ФЗ;

– что сделать, чтобы продавать 24/7 с любых мобильных устройств;

– как узнать все тайные желания клиентов с помощью CRM;

– какие интернет-технологии необходимы современной компании, чтобы обогнать конкурентов.

Дата и время: 31 мая в 10.00

Место проведения: Ивановская Филармония, ул. Красной Армии, дом 8/2

Подробная информация о мероприятии

«Наверняка читатели думают, что на семинаре будет одна реклама и навязчивая продажа», — переживают организаторы. Но на самом деле в семинаре участвуют спикеры известных IT-компаний России, которые в продаже своих услуг уже не нуждаются. Эксперты не учат жить и не требуют вложить деньги в воздух — они делятся только реальным практическим опытом. Как распорядиться полученными знаниями и инструментами, слушатели решают сами.

Этот семинар для тех, кто хочет:

– перевести свой бизнес в онлайн, а не использовать старые «дедовские» методы ведения бизнеса в офлайне;

– превратить интернет-магазин из обузы в источник прибыли;

– поставить шах и мат своим конкурентам;

– получить 12 новых инструментов для развития онлайн-бизнеса, о которых еще мало кто знает.

Практические примеры использования современных интернет-технологий и истории успеха помогут слушателям сэкономить время и деньги на самостоятельное изучение темы и предотвратят возможные ошибки. Всего за несколько часов бесплатно можно получить те знания, за которые обычно платят немалые деньги и ждут годами.

Для бесплатного участия необходима регистрация . Организаторы рекомендуют поспешить, т. к. набор слушателей закончится через 24 часа.

Дополнительную информацию о семинаре можно получить в компании “Студия Profi” по телефону +7(4932) 58-44-88 или по электронной почте office@profi-studio.ru