«Барс» со звездами футбола, дружба с Баварией и как стаж учитывается в пенсионной формуле

СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Через месяц в России Чемпионат мира по футболу. Пока мы только зрители. А как стать участниками будущих турниров? «Барс» поможет вместе со звездами ивановского футбола.

- Настоящая принцесса в Иванове. Какими судьбами? И как наша область будет дружить с Баварией? Почему испортились отношения с Европой? И что, собственно, сегодня Запад ждет от России?

- Вы проработали всю жизнь, а оценит ли это Пенсионный фонд? Как ваш стаж учитывается в пенсионной формуле?

Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.