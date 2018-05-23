Еще один вариант Гимна Ивановской области

Как мы сообщали ранее
, в регионе стартовал конкурс по созданию гимна Ивановской области.
Участниками конкурса могут стать профессиональные и самодеятельные композиторы и поэты, музыкальные и другие коллективы, творческие студии, союзы, учебные заведения и отдельные специалисты, а также все желающие.
Согласно условиям конкурса, в тексте гимна должны найти отражение прошлое и настоящее Ивановской области, вклад региона в историю российского государства, любовь к родной земле.
Ранее текст гимна представил на суд публики Владимир Сорин (ЗДЕСЬ
), свой вариант спел автор песни про Крымский мост Леонид Чернышев (ЗДЕСЬ
), а также Александр Кошкаров. (ЗДЕСЬ
)
В сети появилась еще одна версия Гимна Ивановской области, (музыка: Дмитрий Пуркин, слова: Дмитрий Лапшов, Дмитрий Пуркин. Исполняет Анастасия Дмитриева и Дмитрий Пуркин. Видео - киностудия "Наследники").