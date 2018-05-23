В Ивановской области выбирают призывника года

С 21 по 24 мая на базе войсковой части 03333 города Шуи проводится XVI областной конкурс «Призывник года».
В конкурсе принимают участие учащиеся 44 школ и профессиональных образовательных организаций региона из Иванова, Вичуги, Кинешмы, Кохмы, Луха, Плёса, Родников, Фурманова, Тейкова, Шуи, Южи, Юрьевца, Вичугского, Ивановского, Лежневского, Тейковского и Шуйского районов.
Программа конкурса включает строевую, огневую, общефизическую, теоретическую, медицинскую и тактическую подготовку, выполнение мероприятий радиационной, химической и бактериологической защиты.
Конкурс проводится в течение трех дней. Участники проживают в войсковой части в соответствии с уставами Вооруженных Сил. Отдельной группой в конкурсе участвуют призывники-студенты.
Победителей финального этапа наградят подарками и дипломами, а участников – грамотами и благодарственными письмами.
Фото: Департамент образования Ивановской области