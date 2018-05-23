Жители Ташкентской улицы в Иванове вынуждены дышать метаном

Больше месяца запах фекалий стоит в квартирах жителей дома №107 на Ташкентской улице в Иванове. В середине апреля у дома прорвало канализационную трубу. Теперь яма периодически заполняется жидкими бытовыми отходами.
Территория огорожена, на месте дежурят сотрудники «Водоканала». Периодически вызывают бригаду - откачивать фекалии. Заполняется яма довольно быстро, особенно по утрам. По словам специалистов, причиной аварии могли стать подземные воды. Дело в том, что канализационная труба вкопана здесь слишком глубоко. По словам местных жителей, все началось в середине апреля - треснули отмостки под домом. Через день прямо под окнами выкопали яму. Уже больше месяца люди «любуются» жидкими отходами, ловят зеленых мух и дышат метаном.