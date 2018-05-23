В ивановском музее советского автопрома откроется выставка-конкурс «Сто (п)олный вперёд»

С 25 мая по 24 июня в ивановском музее советского автопрома (ул. Парижской Коммуны, 16) будет работать выставка-конкурс «Сто (п)олный вперёд», приуроченная к 100-летию Иваново-Вознесенской губернии.

В экспозиции будут представлены работы молодых художников Иванова и области в жанре живописи и графики. В работах мастера постараются отразить главную цель - чем живёт молодое поколение, что его интересует, проследить тенденции в развитии изобразительного искусства и доказать, что 100 лет – не точка прибытия, а начало нового этапа развития.

Во время проведения выставки посетители смогут отдать свои голоса за понравившуюся работу.

22 июня в 18.00 в музее советского автопрома живописные и графические работы будут оценены компетентным жюри, отмечены дипломами и ценными призами от учредителей конкурса, а авторам лучших работ вручат ценные призы.