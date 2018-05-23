Кинешма не прошла в финал всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений

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23.05.2018, 16:57
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Федеральная конкурсная комиссия утвердила список муниципалитетов, вышедших в финал конкурса малых городов и исторических поселений. Перечень финалистов, допущенных к публичной защите проектов, опубликован на сайте Минстроя России.

В число финалистов вошло 198 заявок, из них 46 – в категории «исторических поселений», 38 – «малые города с населением от 50 до 100 тыс. человек», 49 – в категории «малые города с населением от 20 до 50 тыс. человек», 34 – «малые города с населением от 10 до 30 тысяч» и 31 муниципалитет - «малые города с населением менее 10 тысяч человек».

Ивановская область представила на конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды малых городов и исторических поселений проекты благоустройства Кинешмы, Юрьевца, Плеса и Гаврилова Посада. В финал пробились все, кроме Кинешмы.

Публичная защита проектов состоится 26-27 мая, после чего будут подведены итоги конкурса. Представлять работы имеют право только команды, состоящие из главы муниципалитета и представителя творческой команды.

«На доклад отводится 7 минут, далее 10 минут на вопросы и уточнения от экспертов. Трансляция защиты будет вестись онлайн на сайте конкурса и в социальных сетях. Формат максимальной открытости и личного участия ответственных за проект, уверен, позволит обеспечить качество отобранных работ», - пояснил замглавы Минстроя России, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис.

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