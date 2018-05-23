В Иванове проходит чемпионат ЦФО по боксу

В областном центре вчера стартовал чемпионат Центрального Федерального округа по боксу среди мужчин 19-40 лет памяти мастера спорта СССР Федора Климова. В соревнованиях принимают участие около 100 спортсменов – кандидаты и мастера спорта – все они призеры всероссийских и международных соревнований.

В числе фаворитов тренеры называют боксеров сборной Ивановской области. Как сообщили в тренерском штабе сборной, наша команда тщательно готовилась к домашнему турниру и намерена показать хороший результат. Сразу в 5 весовых категориях ивановская сборная претендует на медали.

Помимо главного приза чемпионата - «Кубка памяти Ф.П. Климова», - участников ждут кубки «За волю к победе», «За лучшую технику» и приз зрительских симпатий. Кроме того, по итогам этих состязаний определится состав сильнейших боксеров, которые выступят на Чемпионате России по боксу в октябре в городе Якутск.

Турниры проходят на базе спортивного комплекса ИГХТУ (Шереметевский проспект, д. 10).

Программа соревнований:

23 мая 14.00 – Предварительные бои

24 мая, 15.00 – Четвертьфинальные бои.

25 и 26 мая, 16.00 – Полуфинальные бои, финальные бои.

В рамках соревнований 25 мая в ИГХТУ в 10.00 состоится Матчевая встреча команд Иваново-Липецк. Почетный гость - Дмитрий Пирог, Мастер спорта Международного класса, российский боксер-профессионал, Чемпион мира по боксу.

26 мая в 10.00 в ИГХТУ пройдет открытая тренировка с Чемпионом мира, российским боксером-профессионалом Русланом Проводниковым. Вход свободный.

Для справки:

Фёдор Петрович Климов - мастер спорта СССР, многократный победитель Чемпионатов СССР по боксу в период с 1935 по 1941 годы. Выступал за ДСО «ЦС Спартак». В 1941 добровольно ушел на фронт. В феврале 1942 года пал смертью героя в бою с немецко-фашистскими захватчиками под Велижем.