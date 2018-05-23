В Ивановской академии МЧС состоялся научно-практический семинар по теологии

23 мая в Ивановской пожарно-спасательной академии МЧС кафедрой теологии совместно со Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской православной духовной семинарией Иваново-Вознесенской епархии был проведен научно-практический семинар, посвященный Дню славянской письменности и культуры и 1030-летию Крещения Руси. Тема семинара - «Теологические аспекты духовной безопасности России».
В работе семинара приняли участие проректор по научной работе Шуйского филиала ИвГУ, доктор психологических наук, профессор Е.А. Шмелёва, заведующий кафедрой культурологи и литературы Шуйского филиала ИвГУ, доктор филологических наук, профессор В.П. Океанский, профессор кафедры иностранных языков и профессиональных коммуникаций ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академии, доктор культурологи Ж.Л. Океанская, преподаватель Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской Православной духовной семинарии, кандидат богословия игумен Мефодий (Илюточкин), секретарь Архиерейского совета Ивановской митрополии, руководитель Миссионерского отдела Иваново-Вознесенской епархии, секретарь Ученого совета Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской православной духовной семинарии игумен Виталий (Уткин), обучающиеся и преподаватели академии и Иваново-Вознесенской семинарии.