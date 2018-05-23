Большие крысы атакуют жителей Авдотьино

Жители дома №19 по улице Дюковской в Иванове боятся выходить вечером из дома: на ближайшей помойке обосновались крысы. Грызуны кормятся отходами, плодятся и лезут в припаркованные рядом машины.
Контейнеры с Революционной улицы от магазина «Пятерочка» сюда, к 19-му дому на улице Дюковской, перенесли около года назад. С тех пор под окнами девятиэтажки периодически бывает помойка. Вечером, площадку вовсе лучше обходить стороной, можно наткнуть на крыс.
«Это полчища крыс, с которыми никто не хочет бороться. Мясо несут, майонез выливают из ведер, колбасные обрезки, хлеб… И почему должен страдать 19-й дом, к которому эти контейнера не относятся, объясните?», - возмущаются местные жители.
О том, почему жителям дома отказывают в переносе свалки, смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «Барс».