В Иванове разработали учебник для школьников «Ivanovo region - from A to Z»

Вчера в областном центре состоялась презентация пособия для учеников 9-11 классов «Ivanovo region - from A to Z». Новый учебник был разработан на кафедре общеобразовательных дисциплин старшим преподавателем Института развития образования Евой Давыдовой. Автор рассказала на презентации о работе над изданием, проиллюстрировала его основные разделы, продемонстрировала образовательные возможности пособия.

Как было отмечено, пособие может быть использовано как источник информации при прохождении тем: «Родная страна, ее культурные особенности», «Город», «Досуг и увлечения», «Школьная жизнь», «Выдающиеся люди родной страны, их вклад в науку и мировую культуру», «Путешествие по родному краю», «Природа и проблемы экологии».

Кроме того, издание может быть полезно при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, при разработке учителем элективных курсов краеведческой направленности в системе профильного обучения иностранным языкам в школе, а также во внеурочной работе по предмету.