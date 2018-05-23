Шуйскую чиновницу оправдали и принесли извинения

Прекращено уголовное дело в отношении бывшего руководителя Шуйского муниципального учреждения «Управление городского хозяйства» Натальи Генераловой. Она получила извинения от государства за причиненный вред и право на реабилитацию.

Напомним, Наталью Генералову обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве детского сада на улице Кооперативной в Шуе (этот детский сад и сейчас не достроен). В ноябре 2015 года было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, руководитель «Управления городского хозяйства» перечислила подрядчику 11 миллионов рублей за работы, которые фактически не были выполнены. Следствие длилось два года и закончилось прекращением уголовного дела «из-за отсутствия в деянии состава преступления».

Наталья Генералова пояснила корреспонденту IN, что одним из оснований для прекращения дела могла стать экспертиза, проведенная в рамках следствия. Она подтвердила, что оплаченные по распоряжению муниципальной служащей работы действительно были выполнены. Прокуратура уже принесла официальные извинения от имени государства. Наталья Генералова теперь имеет право на реабилитацию, в том числе и на возмещение причиненного вреда.

Напомним, что недостроенный детский сад довел до уголовного дела и еще одного шуйского чиновника. Оно было возбуждено по статье «халатность» в апреле этого года в отношении начальника отдела ЖКХ администрации г. Шуя Александра Воробьева.