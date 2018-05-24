В Иванове пройдет фестиваль шашлыков

9 июня с 15:00 до 19:00 на парковке торгово-развлекательного комплекса "Ясень" для жителей и гостей областного центра пройдет Фестиваль шашлыка.
К участию в фестивале приглашаются все желающие: как повара-любители, так и профессиональные команды, которые получат уникальную возможность показать свое кулинарное мастерство и получить титул "Шашлычных дел мастер".
Выбирать лучшего шашлычника будет специальное жюри. Как сообщили в оргкомитете фестиваля, главными критериями выбора лучшего шашлыка будут красивая и оригинальная подача, вкусовые показатели блюда и качество соуса к шашлыку.
Для зрителей фестиваля шашлыков будут организованы ярмарка мастеров и концерт.
Заявки на участие в шашлычном фесте от кафе, ресторанов, поваров и других заинтересованных лиц и организаций принимаются до 7 июня по телефону 8-915-824-04-44.
Вход на фестиваль свободный.