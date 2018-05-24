Связаться с нами
8 (4932) 58-77-77

Хор Жуковского выступит на Красной площади в Москве

Ивановская капелла мальчиков примет участие в концерте, посвященном Дню славянской письменности и культуры
Лента новостей
24.05.2018, 11:10
67 0
Автомобиль с пьяным водителем сбил 5 велосипедистов. Видео с места страшной трагедии в Юже
24.05.2018, 11:03
101 0
Кладбище в Вичуге завалили мусором
24.05.2018, 10:47
128 0
Хор Жуковского выступит на Красной площади в Москве
24.05.2018, 10:26
1033 2
В Ивановской области автомобиль влетел в группу велосипедистов: двое погибших
24.05.2018, 10:23
1100 1
Прокуратура требует снести два этажа ивановского ТЦ «Вертикаль»
24.05.2018, 10:15
720 0
В Иванове пройдет фестиваль шашлыков
23.05.2018, 22:33
2186 6
Столкновение автомобиля с мотоциклом попало на камеру видеорегистратора
23.05.2018, 20:01
3700 1
Шуйскую чиновницу оправдали и принесли извинения
23.05.2018, 18:53
2686 3
В Иванове разработали учебник для школьников «Ivanovo region - from A to Z»
23.05.2018, 18:02
4645 4
Большие крысы атакуют жителей Авдотьино
23.05.2018, 17:35
13343 3
В Ивановской академии МЧС состоялся научно-практический семинар по теологии
23.05.2018, 17:26
1549 0
В Иванове проходит чемпионат ЦФО по боксу
23.05.2018, 16:57
1452 2
Кинешма не прошла в финал всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений
23.05.2018, 16:30
1486 0
Поспорить с Максимом Шевченко в Иванове можно 28 мая
23.05.2018, 16:28
2034 0
Крестовоздвиженская церковь в Шуе переходит из собственности банка в РПЦ
23.05.2018, 16:15
1508 0
В Кинешемском драмтеатре состоится премьера спектакля «Ромео и Джульетта»
23.05.2018, 16:04
2410 0
В Иванове в 30% автобусов и маршруток перевозчики не могут поднять стоимость проезда до 21 рубля
23.05.2018, 15:49
1945 0
В ивановском музее советского автопрома откроется выставка-конкурс «Сто (п)олный вперёд»
23.05.2018, 15:40
4544 0
Жители Ташкентской улицы в Иванове вынуждены дышать метаном
23.05.2018, 15:20
1739 1
В Ивановской области выбирают призывника года
23.05.2018, 15:10
1146 0
В Иванове появилась «горячая линия» для инвалидов-выпускников школ
23.05.2018, 14:54
765 0
«Барс» со звездами футбола, дружба с Баварией и как стаж учитывается в пенсионной формуле
23.05.2018, 14:54
3933 0
Еще один вариант Гимна Ивановской области
23.05.2018, 14:31
890 1
Все, что нужно знать о продажах в интернете, расскажут на бесплатном семинаре в Иванове
23.05.2018, 13:56
17416 11
Резолюция Дмитрия Медведева на письме ивановского губернатора о восточном обходе
23.05.2018, 13:44
11572 1
«Германия и Россия должны быть вместе - это ведь так понятно и очевидно»
23.05.2018, 13:24
2681 0
Воскресенский примет участие в заседании, на котором выступят Путин, Абэ и Макрон
23.05.2018, 13:19
1520 0
Ивановских педагогов, работающих с одаренными детьми, поощрят деньгами
23.05.2018, 12:41
6125 2
Деятельность ивановского ТРЦ «Шоколад» могут приостановить
23.05.2018, 12:10
6131 12
В Иванове на площади Победы закроют движение из-за чемпионата мира по футболу
23.05.2018, 11:51
3087 0
В выходные пройдет второй этап открытого Чемпионата Ивановской области по мотокроссу
23.05.2018, 11:30
1410 0
С начала мая в Ивановской области отремонтировали более 7 км региональных и межмуниципальных дорог
23.05.2018, 11:14
2692 7
Депутат Госдумы от Ивановской области спасал в центре Москвы выводок утят
23.05.2018, 10:52
2068 0
Дорожный ремонт в Иванове: планы на 23 мая
23.05.2018, 10:41
2272 0
В Иванове уже скоро появится несколько станций для приема ЖБО
23.05.2018, 10:25
2284 0
В Тейкове пешеход попал под машину по собственной вине
23.05.2018, 10:14
3392 0
Директор очередной ивановской стройфирмы подозревается в хищении у дольщиков 60 млн рублей
23.05.2018, 09:57
7377 9
У ивановской мэрии будут массово заниматься йогой
22.05.2018, 18:43
7466 3
В Ивановской области ожидается гроза
22.05.2018, 18:30
4938 36
Рост официальной безработицы в Ивановской области произошел из-за кочегаров
22.05.2018, 17:44
2793 0
В Ильинском районе сгорели сразу два дома
22.05.2018, 17:37
1335 0
В Иванове стартует заключительный этап конкурса плакатов «Молодежь против наркотиков»
22.05.2018, 17:12
3480 3
Принцессу Глорию фон Турн-унд-Таксис впечатлили ивановские студенты
22.05.2018, 16:54
2887 2
На перекрестке улиц Ташкентской и Радищева в Иванове временно отключат светофоры
22.05.2018, 16:45
3585 2
Кладбище в местечке Балино затопило
22.05.2018, 16:19
2929 0
Турнир «Время спорта» зовет участников
22.05.2018, 15:31
3359 1
В Иванове девушка заработала на незаконных азартных играх 5 млн рублей
22.05.2018, 15:03
5255 2
В Иванове ограничат автодвижение в связи с реконструкцией теплосетей
22.05.2018, 14:54
3857 0
«Текстильщик-2008» стал победителем международного фестиваля детских футбольных команд «Локобол-РЖД»
22.05.2018, 14:35
4213 3
В Ивановской области мужчина погиб от удара током
Хор Жуковского выступит на Красной площади в Москве
Ивановская капелла мальчиков примет участие в концерте, посвященном Дню славянской письменности и культуры
24.05.2018, 10:47
133 0

Сегодня, 24 мая, в 13:00, в Москве на Красной площади состоится всероссийский праздничный концерт, посвящённый Дню славянской письменности и культуры.

Мероприятие откроется приветственным словом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ходе концерта состоятся прямые включения из Краснодара, Сербии и Болгарии.

Основная идея праздника – тема духовного единства, сплочения славянских народов и почитания великого культурного наследия. В Концерте под названием «Когда мои друзья со мной!» прозвучат сочинения русской духовной музыки, популярные песни советских авторов, среди которых А. Александров, А. Бабаджанян, А. Пахмутова, И. Дунаевский, Е. Птичкин, Е. Крылатов, Э. Колмановский, а также известные белорусские и русские народные песни.

В праздничном концерте примут участие десятки детских и молодёжных академических хоровых коллективов: Академический Большой хор «Мастера хорового пения» Российского государственного музыкального телерадиоцентра, Московский Синодальный хор, Хор Сретенского монастыря, Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого, а также ВИА «ПЕСНЯРЫ», ансамбль «Домисольки», солисты: Полина Шамаева, Оскар Абдразаков, Василий Ладюк, Богдан Волков, победитель шоу «Голос-дети» Рутгер Гарехт и многие другие. Также на Красной площади выступит хор Жуковского – хоровая капелле мальчиков и юношей города Иваново.

Торжественный концерт завершится величественным патриотическим гимном «Славься» на музыку М. Глинки из оперы «Иван Сусанин».

Написать авторам
Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Следующая новость
Контакты
Соцсети
Реклама
Информация
Подпишитесь на нашу рассылку новостей и будьте в курсе самых последних событий нашего региона
Я хочу получать уведомления
© ООО "ТРК БАРС" 2000-2018
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
Создание сайта -
8 (4932) 58-77-77
Написать в редакцию
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Загрузить новость
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Загрузить свое видео
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Вход в личный кабинет
Регистрация
Согласен на обработку моих персональных данных
Поиск по сайту
Восстановить пароль

Если вы забыли пароль, E-Mail.
Контрольная строка для смены пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по E-Mail.




На вашу почту было отправлено письмо со ссылкой подтверждения регистрации. Пройдите по ссылке для успешного завершения регистрации
Обратный звонок
Согласен на обработку моих персональных данных
Написать комментарий
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Написать авторам
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Ваше сообщение успешно отправлено.
Предложить тему
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
На вашу почту было отправлено письмо со ссылкой подтверждения подписки. Пройдите по ссылке для успешного завершения регистрации